Santos contrata 2 atacantes de uma vez Atrás de um substituto para Ricardo Oliveira, que foi para o Valencia, da Espanha, o Santos anunciou logo de uma vez a contratação de dois atacantes, no último dia para registrar jogadores para o segundo turno do Campeonato Brasileiro: Marcelo, do Adap, do Paraná, e Oswaldo, conhecido também como Val Baiano, do Iraty, do Paraná. Os dois ficarão na Vila nos próximos três meses. Marcelo tem 24 anos, 1m87 de altura e é ambidestro. Ele deve se apresentar na sexta-feira. Já Oswaldo disputou a Seletiva da Série C pelo Grêmio Maringá (PR) e marcou nove gols em nove partidas.