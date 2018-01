Santos contrata atacante colombiano Preocupada com a pouca produtividade do ataque desde as saídas de Deivid e Robinho, a diretoria do Santos resolveu ir às compras e acertou na manhã desta quarta-feira nada menos que dois reforços de peso para o restante do Campeoanto Brasileiro. Contratou o centroavante Luizão - que se transferiu do São Paulo para o Nagoya Grampus, do Japão, há aproximadamente 1 mês e meio - e o atacante Martín ?Toro? Arzuaga, do Junior de Barranquila, e da seleção da Colômbia. Os negócios estão acertados entre as partes - os clubes e os jogadores - mas só serão fechados depois de o Santos se certificar na CBF que os atletas poderão ser inscritos para o Campeonato Brasileiro. Se houver algum impedimento que prejudique as inscrições, os acordos serão desfeitos. O prazo para inscrição de novos jogadores no Campeonato Brasileiro termina sexta-feira. O Santos teria desembolsado US$ 3,5 milhões para a liberação de Luizão, que permanecerá na Vila Belmiro até o final de 2006. O joelho do atacante preocupa e o plano é fazer um tratamento nos moldes do que Amoroso foi submetido. A contratação de Luizão era um sonho são-paulino. O jogador - que foi decisivo no tricampeonato da Libertadores - estava acertando sua volta ao Morumbi para a disputa do Mundial da Fifa, marcado para dezembro, em Tóquio. O Santos, no entanto, foi mais rápido. Com o acordo com o Santos, Luizão completa um ciclo. Vai atuar pelo quatro chamados grandes clubes de São Paulo. Depois de surgir no Guarani, ele passou pelo Palmeiras, jogou depois no Corinthians e por fim no São Paulo. E foi campeão em todos eles. ARZUAGA - A diretoria santista ainda não confirma acordo com Arzuaga, mas ele próprio já fala como jogador do Santos. ?A possibilidade de jogar num time como o Santos me deixa muito feliz; me dá motivos para seguir trabalhando cada vez mais e melhorar a cada dia?, disse o jogador. ?Só que até assinar o contrato e colocar a camisa, não posso dizer que sou jogador do Santos?, acrescentou ele. O atacante garantiu, no entanto, que não ser considerado o susbtituto de Robinho. ?Penso que Robinho é insubstituível, um jogador que fez muitas coisas pelo Santos. Se eu for, lógicamente vou tratar de fazer o meu trabalho, esperando fazer o melhor?, comentou. Arzuaga, que naceu no dia 23 de julho de 1981, foi um dos destaqueas do Junior de Barranquilla em 2004. Em 2005, disputou a Copa Libertadores da América.