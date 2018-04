Santos contrata atacante Gil, ex-Vila Nova

A diretoria do Santos anunciou nesta quinta-feira mais uma contratação via Twitter, rede virtual de relacionamentos. Dessa vez, o clube acertou com o atacante Gil, de apenas 18 anos, que defendia o Vila Nova.

Gil é a terceira contratação do Santos desde o retorno de Vanderlei Luxemburgo ao comando do time. Antes dele, chegaram à Vila Belmiro o volante Emerson, o lateral-direito George Lucas, o atacante Jean, o goleiro Sérgio e o zagueiro Edu Dracena, anunciado na quarta, também via twitter.

Natural de Irecê (BA), Givanilton Martins Ferreira foi revelado nas categorias de base do Vila Nova e marcou três gols na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano com a camisa do time goiano.