Santos contrata Ávalos e perde Claiton O Santos anunciou nesta terça-feira a contratação do zagueiro Cristiano Ávalos, 26 anos, que defendeu o Paraná no ano passado e esteve neste semestre no coreano Sansung, mas perdeu o volante Claiton, que deverá atuar no futebol japonês. O clube não foi revelado e foi o jogador quem pediu a rescisão de seu contrato, que terminaria no fim do ano. Uma das cláusulas previa essa possibilidade de saída no meio do ano e os santistas irão ficar com 35% do valor da transação, que não foi informado. Com a saída de Claiton, o clube acelera a busca de outro jogador para a posição, pois já havia perdido Paulo Almeida e Renato. O técnico Vanderlei Luxemburgo pretendia manter Preto Casagrande como volante e Elano escalado mais à frente, na função que Diego desempenha na equipe para o clássico de domingo contra o Corinthians. Mas, com a saída de Claiton, vai escolher um novo volante, que deve ser Ricardo Bóvio, recentemente contratado e que atuava no futebol russo. Na zaga também haverá mudança, com a suspensão automática de André Luís. Luxemburgo vai analisar as condições físicas de Cristiano Ávalos para saber se pode contar com o jogador, contando com o tempo hábil para a regularização do registro do atleta na CBF. Caso Ávalos não jogue, poderá optar entre Pereira e Leonardo, de 17 anos. "A idéia é manter o time porque o Diego já está fora desde o jogo contra o Guarani", disse Luxemburgo. Quanto à possibilidade de escalar Leonardo, comentou. "Não coloquei o Domingos? Não tem problema nenhum porque o jogador tem que começar e, se formos esperar que ele ganhe experiência, fica velho. Por isso, tem que colocar para jogar." Clássico - O time venceu as três últimas partidas consecutivas, mas Luxemburgo ainda não está satisfeito. "Falta muita coisa ainda", disse ele, lembrando que na partida de sábado contra o Guarani, vencida pelo Santos por 2 a 1, "houve erro de preenchimento de espaço e, numa bobeada, quase que o Guarani sai com o resultado". Luxemburgo acha que não há razão para aumentar a ansiedade dos jogadores num clássico. "Não é a primeira vez que eles disputam um clássico e não se pode criar uma ansiedade maior do que aquela provocada pelo próprio clássico." Mesmo com a péssima situação do adversário, o treinador santista exige respeito de seus jogadores e não admite qualquer tipo de favoritismo. Pela sua experiência, sabe que isso é perigoso. "Toda vez que as pessoas acham que você é o favorito e de repente você para a achar isso também, sai de campo com uma derrota." Para Luxemburgo, "o adversário pode estar lá embaixo, mas é preciso respeitar a tradição, a camisa, pois isso é fundamental. Sei quanto a rivalidade prevalece nos clássicos estaduais e o quanto temos de estar atentos para não sermos surpreendidos". E completou: "Temos de respeitar, não temer o Corinthians." Campeonato - Com a saída de jogadores brasileiros no próximo mês, o Campeonato Brasileiro poderá tomar novos rumos. "Estamos nos preparando para isso", comentou Luxemburgo. Essa preparação passa pela contratação de reforços, assunto sempre evitado pelo treinador. "Mas isso nos preocupa e estamos acelerando etapas e buscando alternativas, pois preciso de elenco e de muita qualidade para chegar ao título." Analisando o Brasileiro, que está muito equlibrado, Luxemburgo acha que não é um fenômeno que ocorre só no Brasil. Ele cita as surpresas na Liga dos Campeões e na Eurocopa para comentar a posição de liderança do Figueirense. "Todos estão trabalhando para se aprimorar e os clubes médios não têm tanto custo, tanta cobrança, e estão chegando mais do que os outros." O treinador acredita que, faltando duas rodadas para o campeonato terminar, "sete ou oito times estarão brigando para não cair".