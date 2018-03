Santos contrata e descarta Fábio Costa Os reforços continuam chegando à Vila Belmiro. Nesta quinta-feira o meia Elton, que já estava treinando com o grupo, e o zagueiro Márcio Saraiva foram apresentados aos jornalistas, enquanto os dirigentes continuam buscando outros jogadores para garantir opções no Brasileiro e na Libertadores. Entre eles, certamente não está o goleiro Fábio Costa. Gallo foi direto ao comentar um possível interesse pelo atleta que está com problemas no Corinthians: "ele não interessa ao Santos". Gallo fez a indicação dos dois jogadores apresentados nesta quinta. Ele conheceu Elton quando trabalhou no Grêmio. "O Elton foi seleção brasileira na categoria de base, é um meia de origem que passou a jogar como segundo volante e às vezes até como ala. É um jogador que conheço, rápido, forte e aposto que ele vai nos ajudar bastante." Já nesta quinta o treinador testou o novo reforço na função de segundo volante, no lugar de Zé Elias para dar maior ofensividade ao time. Elton se define como coringa, "pelo lado esquerdo, só não joguei na zaga", disse. Ele já atuou como atacante, meia, mas ultimamente estava jogando mais como volante ou ala. Depois do treino, o atleta mantinha a esperança de ser escalado logo no início do jogo. "Vai ser bom e não há o que temer porque o Santos é um grande time e isso facilita bastante". Já o zagueiro Márcio Saraiva chamou a atenção de Gallo no ano passado, quando jogava pelo Vila Nova e estava jogando pelo Grêmio de Goiás. "O Márcio foi jogador de base do time do São Paulo, naquela Taça São Paulo do Oliveira e do Kaká e é um bom atleta." Segundo o treinador, a equipe estava precisando de um reforço na zaga devido à saída de Domingos (trocado por Elton) e a contusão de Rogério. "É um zagueiro técnico, tem bom tempo de bola, já atuou como volante e é mais um para compor nosso elenco". Dúvidas - Gallo está aproveitando os coletivos da semana para testar algumas alternativas para o meio-de-campo. Bóvio vai cumprir suspensão automática e seu substituto direito é Zé Elias, que treinou no time principal na quarta-feira. Ontem, foi a vez de Elton ser escalado na função. "Fizemos dois coletivos, mudamos nos quatro tempos e estou analisando para ver qual será a melhor formação". Com o time ainda indefinido, ele pode escalar também o atacante Fabiano, que estreou domingo passado com dois gols. Nesse caso, tiraria a meia Luciano Henrique e recuaria Deivid, "que viria pelo meio". Outra dúvida é o zagueiro Leonardo, que está contundido. Gallo acredita que poderá contar com o atleta e, se isso não for possível, Halisson será o titular. O treinador já dirigiu o time em nove partidas e está invicto. "Jogamos sempre para vencer, mas a invencibilidade não existe a não ser para ser quebrada. Vamos sempre manter os pés no chão para saber que nos momentos difíceis precisamos manter a paciência e a continuidade no trabalho, sempre com o foco de jogar para vencer. Mas uma hora a derrota será inevitável."