Santos contrata e quer Nelsinho O Santos contratou o lateral-direito Marquinhos Paraná, do CRB. A notícia ainda não é oficial, mas o jogador foi observado no último final de semana e nesta segunda-feira os dirigentes decidiram pela contratação. Também as negociações com Nelsinho Baptista evoluíram e o treinador deve assumir o comando do time. O anúncio só deverá ocorrer no fim do mês, quando vence o contrato de Celso Roth. Antes de fechar o acordo com Nelsinho, os dirigentes pretendem ter mais uma conversa com Roth, para confirmar se ele não aceita mesmo a redução salarial proposta. Já as renovações contratuais estão complicadas: Léo ganha em torno de R$ 30 mil e quer salário compatível com o teto de R$ 60 mil fixado pela diretoria. Pitarelli e Marcelo Silva também discutem novo acordo e Cléber foi dispensado na semana passada.