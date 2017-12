Santos contrata goleiro do Marília Diante do impasse em que se transformou a renovação de contrato de Fábio Costa, a diretoria do Santos resolveu se precaver e acertou nesta quarta-feira a contratação do goleiro Mauro, destaque do Marília, durante o Campeonato Brasileiro da Série B deste ano. O jogador assinou contrato de um ano - até 31 de dezembro de 2004 - e se apresenta no dia 5 de janeiro. Na semana passada, o time da Baixada já havia contratado o lateral Paulo César, do Paris Saint-Germain. Mauro, de 26 anos, começou a carreira no Mogi Mirim onde atuou durante dez anos, depois passou pelo Santa Cruz antes de ser indicado pelo técnico Roberval Davino ao Marília. "Agradeço muito a diretoria e a comissão técnica do Marília, pois foi time que m e serviu de vitrine e onde tenho muitos amigos. Essa negociação foi reflexo do nosso trabalho", disse o goleiro.