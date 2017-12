Santos contrata Kleber e tenta Luizão Para se manter na liderança do Brasileiro, o Santos fechou nesta terça-feira a contratação do lateral-esquerdo Kleber, ex-Corinthians, junto ao suíço Basel, que encaminhará a documentação nas próximas horas. Por outro lado, as negociações com o atacante Luizão estão muito adiantadas e o jogador deverá ser o próximo reforço. Kleber irá substituir Léo, que trocou o Santos no mês passado pelo Benfica, e os santistas pagarão um milhão de euros pelo empréstimo de um ano. Tudo está acertado com o jogador, que deverá se apresentar no final da semana em Atibaia, onde o time irá fazer sua intertemporada aproveitando a folga no campeonato. O lateral-esquerdo conhece vários jogadores do Santos e teve um bom entrosamento com o capitão Ricardinho quando os dois jogaram pelo Corinthians. Com sua transferência acertada, Kleber voltou a sonhar com a seleção. "O Santos é uma boa vitrine e dá para pensar na seleção", comentou. O jogador ficou um ano no Basel e, antes, tinha passado período idêntico no alemão Hannover. Outros times europeus estavam na disputa pelo atleta, mas a proposta santista foi a melhor, revelou. O técnico Gallo desmentiu a contratação dos dois jogadores, admitiu que o clube estava conversando com os dois e também com outros atletas na expectativa de conseguir os reforços pedidos. "O Santos está procurando, mas está difícil", revelou, informando que o clube tem várias alternativas. Atibaia - O técnico Gallo quer aproveitar a saída de Santos para arrumar o seu time, que vem sendo mudado a cada partida por conta de contusões e de suspensões. Ele pretende formar o time base, agora que o tratamento médico de vários jogadores está terminando. "Vamos cuidar física e técnica nesse período", disse o treinador, preocupado em não perder mais atletas por conta de contusões musculares.