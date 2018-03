Santos contrata lateral-direito Neném O Santos anunciou hoje, no começo da noite, a contratação de Neném, ex-lateral-direito do Palmeiras. O jogador já fez exames médicos e assinou contrato até 31 de dezembro próximo. Com alguns quilos a mais, ele precisa de 10 a 15 dias para chegar à forma física. Sua apresentação oficial está marcada para as 10h30 da manhã desta quinta-feira.