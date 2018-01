Santos contrata meia Lopes, ex-Palmeiras O Santos anunciou nesta sexta-feira a contratação do meia Lopes, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Fluminense e pertence ao Palmeiras. O jogador já participará do treino desta tarde e, depois, será apresentado oficialmente aos jornalistas. As bases salariais não foram reveladas, mas ele permanecerá na Vila Belmiro por um ano. Lopes é mais um reforço para o Santos, que disputará o Paulista, a Libertadores e o Brasileiro em 2004. Além dele, já tinha chegado na Vila Belmiro os goleiros Doni e Mauro, o lateral-direito Paulo César, os volantes Claiton e Preto e os atacantes Robson e Basílio.