Santos contrata o atacante Luizão Preocupada com a pouca produtividade do ataque desde as saídas de Deivid e Robinho, a diretoria do Santos foi às compras e acertou na manhã desta quarta-feira a contratação do atacante Luizão - que se transferiu do São Paulo para o Nagoya Grampus, do Japão, há aproximadamente 1 mês e meio. O negócio está acertado entre as partes - os dois clubes e o jogador - mas só será fechado depois de o Santos se certificar na CBF de que o atacante poderá ser inscrito para o Campeonato Brasileiro. Se houver algum impedimento que prejudique a inscrição, o acordo será desfeito. Os dirigentes santistas correm contra o tempo, já que o prazo para inscrição no campeonato termina na sexta-feira. A contratação de Luizão era um sonho são-paulino. O jogador - que foi decisivo no tricampeonato da Libertadores - estava acertando sua volta ao Morumbi para a disputa do Mundial da Fifa, marcado para dezembro, em Tóquio. O Santos, no entanto, foi mais rápido. Com o acordo com o Santos, Luizão completa um ciclo. Vai atuar pelo quatro chamados grandes clubes de São Paulo. Depois de surgir no Guarani, ele passou pelo Palmeiras, jogou depois no Corinthians e por fim no São Paulo. E foi campeão em todos eles.