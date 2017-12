Santos contrata para suprir saídas Enquanto faz planos para a despedida de Robinho, a diretoria do Santos continua contratando os jogadores pedidos pelo técnico Gallo para a reformulação do elenco, que sofreu baixas significativas no mês passado: Léo e Deivid. O próximo reforço é o zagueiro Luiz Alberto, que está sendo repatriado. Ele atuava pelo espanhol Real Sociedad, já acertou as bases de seu contrato e a contratação depende apenas dos exames médicos e da assinatura da documentação. Outro jogador que está fazendo exames e discutindo os últimos detalhes do contrato é o volante Gavião, de 25 anos, que estava atuando no japonês Jubilo Iwata. Com esses dois reforços, Gallo pretende atacar um dos maiores problemas do time, que é a marcação, aumentando as opções para usar durante as partidas. A chegada desses dois jogadores não encerra o ciclo de contratações. Pelo contrário, o clube ainda irá contratar uma estrela de prestígio para compensar a perda de Robinho. "Alguns jogadores estão próximos e vamos buscar no exterior um grande jogador para manter a qualidade técnica da equipe", comentou o técnico Gallo. Robinho - Pelos planos do Santos, Robinho vai se despedir oficialmente da torcida santista dia 21, contra o Figueirense, na Vila Belmiro. Mas a dispensa definitiva só deverá ocorrer dia 24 no jogo em Belém, contra o Paysandu. O jogador tem demonstrado que o time é outro quando está em campo: no clássico contra o Corinthians, abriu espaço para Giovanni fazer sua melhor partida nessa sua volta ao Santos. E liquidou o Internacional com um gol na quarta-feira. O objetivo é manter esse bom futebol enquanto pode, ao mesmo tempo em que novos atletas vão sendo incorporados ao time.