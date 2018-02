Santos contrata quatro reforços A diretoria do Santos surpreendeu a todos ao acertar a contratação de quatro novos reforços para o time do técnico Vanderlei Luxemburgo. O goleiro chileno Nelson Tapia, o volante Ricardo Bovio, lateral-direito Flávio e o meia-atacante Marcinho já estão no CT Rei Pelé, fazendo exames médicos, e devem ser apresentados oficialmente ainda nesta segunda-feira. Dos quatro reforços, o mais famoso é o goleiro Tapia, que estava no Cobreloa e é o titular da seleção chilena. Ricardo Bovio e Flávio atuavam no futebol russo - no Brasil, defendiam Vasco e Fluminense, respectivamente. Já Marcinho veio do CRB-AL.