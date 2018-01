Santos contrata zagueiro da Sub-20 Na iminência de perder o zagueiro Alex para o futebol europeu, a diretoria do Santos agiu rápido e anunciou neste sábado a contratação do zagueiro Alcides, que estava no time alemão do Schalke 04 e que foi campeão mundial com a seleção brasileira Sub-20 no ano passado. O jogador, de apenas 18 anos, pertence ao Mirassol, mas estava no Vitória antes de se transferir para o futebol alemão. Alcides, que assinou contrato de empréstimo de seis meses, esteve na Vila Belmiro pela manhã, quando fez exames médicos e testes físicos. Ele só será apresentado oficialmente, no entanto, na tarde de segunda-feira. Trata-se do 10º reforço do Santos para esta temporada. Antes, o clube já havia acertado com os goleiros Doni e Mauro, os laterais Paulo César e Marco Aurélio, os volantes Claiton e Preto Casagrande, o meia Lopes e os atacantes Basílio e Robson.