Santos convoca a torcida para 'decisão' contra o América

Confiante na classificação, o lateral esquerdo Kleber, do Santos, convoca o torcedor para o confronto dessa quinta-feira, às 21h50, na Vila Belmiro, contra o América do México, com acompanhamento ao vivo da estadao.com.br. O time precisa reverter o resultado do primeiro jogo para se classificar às semifinais da Copa Libertadores e segundo o jogador, não adianta ir "afobado para cima do adversário". Veja também: Resultados e calendário Santos precisa sufocar o América "O torcedor é fundamental. A simples presença da torcida faz com que o time esteja mais incentivado", mesmo assim, o jogador afirma que os torcedores terão que ter paciência para enfrentar um América fechado, que não permitirá espaços pelo meio campo. "O Santos tem noventa minutos para tirar a diferença [já que perdeu o primeiro jogo no México por 2 a 0]. Temos que jogar com paciência". O TEMOR CABAÑAS Tido até aqui como "carrasco" dos times brasileiros, Salvador Cabañas é a principal arma do time mexicano e, claro, motivo de preocupação para os santistas. O atacante paraguaio é o artilheiro da competição, empatado com cruzeirense Marcelo Moreno, com oito gols. "O Cabañas não pode ter liberdade. Ele é um jogador muito perigoso que não se pode dar espaços para ele", afirmou Kleber. Cabañas marcou dois gols na vitória histórica do América sobre o Flamengo, pela segunda partida das oitavas-de-final da Libertadores - quando seu time venceu por 3 a 0 e eliminou o Flamengo, em pleno Maracanã. Já na primeira partida contra o Santos, o camisa 9 do time mexicano marcou os dois gols da vitória do América. Com 1,73 metros, 78 quilos e uma barriga saliente, o jogador é considerado gordo por muitos. No entanto, o elenco santista afirma que ele "tem bola para jogar até mesmo no Santos", afirmou Lima. "Ao contrário do que muita gente diz, o Cabanas não é um jogador gordo. Ele é muito perigoso e de muitas qualidade. Agora o Santos está preparado. Ele não pode ter espaços", disse o atacante santista.