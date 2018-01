Santos corre atrás dos reforços Agora que acertou a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Santos corre atrás dos reforços. Os dirigentes do clube evitam comentar sobre as negociações, mas alguns nomes são especulados na Vila Belmiro: o meia Diego, o goleiro Fábio Costa e os atacantes Deivid, Luís Fabiano e Gil. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, admitiu que as negociações para trazer Deivid de volta ficaram complicadas nas últimas semanas. "Estava fácil, mas houve uma série de acontecimentos internos no Sporting, como o afastamento de Liedson e volta de Deivid como titular, e isso dificultou", revelou o dirigente. Apesar disso, Marcelo Teixeira evita comentar sobre os possíveis reforços. Tanto que ele apenas sorriu quando lhe perguntaram sobre o interesse em Luís Fabiano e Fábio Costa. "Os contatos estão sendo feitos", garantiu Marcelo Teixeira. "E a gente aguarda alguns dias mais para definir as contratações como um todo, pois existem ainda atletas com vínculos com suas agremiações e temos de ter cautela para não anteciparmos nenhum tipo de contratação desses reforços." O Santos já procurou o Porto com uma proposta de empréstimo do meia Diego por um ano e meio, já prevendo a conquista da vaga na Copa Libertadores de 2007, mas a oferta financeira santista parece não ter agradado o clube português. Diego chegará ao Brasil no dia 23 para passar o Natal com a família. Seu pai e procurador, Djair Silvério da Cunha, não sabe se o filho foi consultado sobre a possibilidade de voltar ao Santos. "Por enquanto, as negociações são entre os dois clubes. Depois entra a parte do jogador", explicou. Segundo ele, Diego está voltado mais para o futebol europeu. Mas a possibilidade de jogar no Santos de Vanderlei Luxemburgo num ano de Copa do Mundo pode ser um ponto importante para convencê-lo. "Analisando por esse lado, sem dúvida é interessante", disse Djair da Cunha.