Santos corre contra o tempo

Falta pouco para Muricy Ramalho escalar o time do Mundial de Clubes. Nove titulares estão garantidos e as dúvidas do treinador são na lateral esquerda e na meia direita. Por isso, a semana de treinos iniciada na segunda-feira, no Cepraf, será de grande importância para Léo e Elano mostrarem se estão perto de recuperar a posição ou se correm o risco de ficar no banco. Os dois são remanescentes da geração vencedora de 2002, mas para entrar na equipe que poderá cruzar com o Barcelona, no Japão, só a experiência não basta. Será preciso estar muito bem.

"Estamos preparando os dois. Na semana passada, Elano voltou a correr no campo, mas ainda está longe do condicionamento ideal para jogar", disse o treinador, após a última avaliação do meia.

Elano completou há 10 dias o tratamento para se recuperar do seu quinto problema médico no ano - uma contusão no tornozelo e duas lesões musculares em cada coxa - e agora, a pedido de Muricy, passa por trabalho físico especial para retornar como no começo da temporada, quando supriu com eficiência a ausência de Ganso.

Se Elano não voltar a jogar bem, poderá ser banco de Henrique, caso Muricy opte por um esquema mais defensivo, e arme o setor com dois volantes de contenção - o outro será Adriano -, dando mais liberdade para Arouca ajudar Ganso na armação das jogadas. Outra possibilidade é a escalação de Ibson para jogar mais adiantado. Muricy, aliás, não disfarça sua admiração pelo ex-flamenguista. "Ele já mostrou ser um jogador diferenciado e quando estiver bem vai ter nova oportunidade."

A sombra Durval

A titularidade de Léo também corre risco. Embora o lateral de 36 anos seja um dos mais assíduos frequentadores do departamento médico, Muricy é muito grato a ele por ter se sacrificado quando o Santos teve de cumprir os jogos adiados e enfrentou uma desgastante maratona. Mas a fila andou. Durval foi deslocado para a posição - com a entrada de Bruno Rodrigo para atuar ao lado de Edu Dracena - para quebrar o galho e acabou se revelando uma solução.