Santos corre risco de 'penhorar' promessas para pagar compra de Damião

SÃO PAULO - O Santos pode ter que "penhorar" promessas para devolver ao fundo de investimentos Doyen Sports os R$ 41 milhões pagos pela contratação de Leandro Damião. O acordo prevê a devolução do montante à empresa com juros e correção monetária, mas caso o clube não consiga bancar o valor sozinho, terá de dar aos investidores o dinheiro a ser recebido pela negociação de atletas das categorias de base.

O acordo costurado entre as duas partes dá à Doyen o direito de escolher quem serão os três jovens jogadores. Damião foi apresentado oficialmente pelo Santos na última quinta-feira e assinou contrato por cinco anos. Ao fim desse período, o Santos vai ter de pagar ao fundo de investimentos cerca de R$ 66 milhões. O valor é calculado pelos juros de 10% ao ano e mais a correção monetária.

Com apenas R$ 4 milhões no orçamento para contratações em 2014, o Santos admitiu ter procurado a parceria pela impossibilidade em pagar ao Inter o valor necessário pelo atacante. Toda a negociação foi discutida pelos clubes, porém foi a Doyen quem deu as garantias financeiras e depositou o valor correspondente à transferência.

O fundo de investimentos inglês tem sede em Malta, ilha no Mar Mediterrâneo conhecida por ser um paraíso fiscal. No mesmo escritório da empresa funcionam outras duas companhias que têm como ramo de atividade a atuação no mercado de apostas online em partidas de futebol. Integrantes da oposição santista consideram a Doyen uma parceira suspeita, temem o risco financeiro de ter trazido Leandro Damião e já pediram ao Comitê de Gestão do clube a abertura das cláusulas do contrato com os investidores.