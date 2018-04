Santos corre riscos na final do Paulistão, alerta Dorival

O técnico Dorival Junior afirmou que o Santos corre riscos na decisão do Campeonato Paulista diante do Audax. O primeiro jogo será no próximo domingo, em Osasco, às 16 horas. "Acho que corrermos um risco muito grande. Primeiro que o Audax tem um trabalho e um conceito de jogo aprimorado a todo momento. Uma equipe que tirou os adversários que tirou não foi por acaso", disse Dorival após a vitória do time reserva sobre a equipe homônima do Amapá pela Copa do Brasil.

O treinador santista usa sua própria experiência para analisar as características dos dois times na final. "É uma equipe que chega em uma final de Paulista e eu sei o que é chegar a uma final de competição com uma equipe de menor expressão contra equipe da capital", disse.

Dorival citou como exemplo a decisão do Campeonato Paulista de 2007 quando ele dirigia o Santo André na final contra o Santos. No primeiro jogo, o time do ABC venceu por 2 a 0. Na volta, o Santos devolveu o placar e ficou com o título.

"Aconteceu com o São Caetano em 2007 contra o Santos. Pode ter certeza que estaremos muito vacinados e corremos um sério risco se não fizermos um jogo no nosso limite", disse o treinador santista.