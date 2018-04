Santos corta dois e inscreve argentino Maxi Rolón no Paulistão O Santos decidiu fazer duas das três trocas a que tinha direito na lista de inscritos do Campeonato Paulista antes do início do mata-mata do torneio. Nesta quinta-feira, a diretoria santista enviou à Federação Paulista de Futebol (FPF) duas substituições, sendo uma por lesão e outra por opção técnica.