Santos: CPI quebra sigilo de empresa A CPI do Futebol quebrou, nesta quinta-feira, os sigilos bancário e fiscal da empresa Wando de Melo Promoções Esportivas, acusada de haver intermediado a compra do passe dos jogadores Lúcio, Sandro e Viola junto ao Santos Futebol Clube. O presidente da comissão de sindicância que apura irregularidades no Santos Futebol Clube, Leão Vidal Sion, e o presidente da comissão de estatuto do clube, Mário Melo Soares, denunciaram na terça-feira, na CPI do Futebol, o ex-presidente do clube Samir Abdul-Hak, o ex-vice presidente José Paulo Fernandes, o ex-diretor de patrimônio Flávio Bertolotti e o conselheiro Dráuzio Luís Lopes. Segundo eles, transações suspeitas bancadas por esses dirigentes resultaram num déficit de R$ 30 milhões nas contas do Santos nos anos de 1998 e 1999.