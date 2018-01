Santos dá 1.700 ingressos aos argentinos A direção do Boca Juniors esperava uma carga de 3.680 ingressos para seus torcedores para o jogo de quarta-feira no Morumbi, mas recebeu uma má notícia nesta sexta-feira: haverá apenas 1.700 entradas para os argentinos, um número insuficiente para o entusiasmo que tomou conta dos torcedores depois da vitória por 2 a 0 em Buenos Aires. A previsão da imprensa argentina é de que muitos torcedores virão sem ingresso para São Paulo na esperança de conseguir uma entrada de última hora para a partida de quarta-feira, o que pode causar problemas para a Polícia Militar no dia do jogo. O clube dará preferência aos seus sócios na venda de ingressos. A torcida do Boca Juniors é a maior da Argentina. Seus torcedores costumam dizer que representam "metade mais um" dos torcedores do país. O artilheiro Marcelo Delgado, que fez os dois gols no primeiro jogo e tem oito na competição, não participou do treino desta sexta por causa de problemas estomacais. Mas tem tempo de sobra para se recuperar e não preocupa o departamento médico. O único desfalque será o atacante Guillermo Barros Schelotto, que sofreu um estiramento muscular na coxa direita e será substituído por Villarreal. Como Leão fará neste sábado no jogo contra o Bahia, o técnico Carlos Bianchi poupará todos os seus titulares no clássico de domingo contra o Independiente na Bombonera. Não será a primeira vez que o treinador fará isso. Na rodada passada, ele escalou o time reserva e o Boca perdeu por 3 a 1 para o Talleres em Córdoba, resultado que praticamente acabou com suas chances de ser campeão argentino. Faltando duas rodadas, o time está em terceiro lugar com 36 pontos - o River Plate lidera com 40 e o Vélez Sarsfield é o segundo com 38. A delegação do Boca embarcará para São Paulo às 15h de segunda-feira.