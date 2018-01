Santos dá outro show na Vila: 5 a 1 O jogo mais esperado do Campeonato Paulista ocorrerá no sábado, na Vila Belmiro - o clássico entre Santos e São Paulo. Mas o técnico Emerson Leão, da equipe da Baixada, quer diminuir a pressão da partida para seus meninos, no encerramento da primeira fase do torneio. Para isso, exige de seus jogadores que garantam a vaga às quartas-de-final na quarta-feira, diante da Portuguesa Santista. "Quero mais três pontos para esquecer a última rodada." Com a goleada de hoje, por 5 a 1 sobre a Inter de Limeira, na Vila Belmiro, o Santos chegou aos 10 pontos e aproximou-se muito da classificação, o que pode acontecer até com um empate. Mas apesar do resultado expressivo, o futebol apresentado pelo time de Leão esteve em ritmo abaixo do que vinha apresentando. A equipe atuou como se estivesse treinando - afinal, o adversário era muito fraco. Mesmo assim, finalizou 33 vezes, carimbando a trave em três oportunidades. Quem brilhou foi Ricardo Oliveira, artilheiro do Paulista, com 6 gols e do time na temporada com 8 gols em cinco jogos, três deles hoje. O malabarista Robinho esteve apagado. Recebeu broncas e não conseguiu cumprir a ordem de Leão de partir para cima dos rivais. O forte calor e o cansaço da desgastante viagem de retorno da Colômbia, onde na quinta-feira deram show pela Taça Libertadores - 5 a 1 sobre o América de Cali - foram duros adversários. Com 26 minutos de jogo, muitos jogadores aproveitaram a bola parada para beber água. Era difícil suportar o sol escaldante de 40 graus. Sabendo que a forte temperatura poderia prejudicar o desempenho dos atletas, Leão pediu empenho para seus jogadores definirem o resultado rapidamente. E obteve êxito, já que com 36 minutos o time já vencia por 3 a 0. "Atuar com sol do meio-dia é loucura. Mas o time teve a virtude de fazer os gols rapidamente e não se desgastar muito", disse Leão. "Depois soubemos tocar a bola e evitar o choque." As faltas foram a maneira encontrada pelos atletas do time da Inter para tentar neutralizar os habilidosos santistas. Com apenas 13 segundos de jogo, Diego já estava no chão. Pouco tempo depois, foi a vez de Robinho ser parado de forma desleal. Aplicou o drible e acabou derrubado por Max. Na seqüência, Mantena, que antes do fim do jogo seria expulso, chutou o atacante. Robinho irritou-se e encarou o rival. A intimidação da equipe de Limeira não obteve resultado. Preocupados com os atacantes, esqueciam-se dos marcadores. Renato e Paulo Almeida tiveram boas chances. Surgiu, então, André Luís. O zagueiro, contagiado com o futebol habilidoso dos companheiros, fez gol de craque. Driblou um oponente e acertou o canto do goleiro Oliveira. Pressão total e Diego ampliou, contando com desvio do volante Mineiro. Daí para frente só deu Ricardo Oliveira. De pênalti, fez dois gols. Antes do segundo, em raro lampejo, Mantena fez o primeiro gol da Inter no Paulista. Waldson e Artur ainda tiveram chance de descontar, mas erraram. Já Ricardo não perdoou. Bateu cruzado e fechou a goleada. No fim, o Santos administrou a posse de bola, para alegria da torcida que aos gritos de "olé, olé", fazia festa na arquibancada. Amanhã o elenco folga. Reapresenta-se terça-feira, se concentrando para o duelo com a Santista. Ficha Técnica Santos: Fábio Costa; Reginaldo Araújo (Nenê), André Luiz, Alex (Preto) e Léo; Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego; Robinho e Ricardo Oliveira (William). Técnico: Leão. Inter: Oliveira; Rogério, Max (André Heller), João Paulo e Mantena; Galego, Mineiro, Fabiano e Silas; Valdson (Luciano Viana) e Ferreira (Artur). Técnico: Marco Octávio Cintra. Gols: André Luiz, aos 11, Diego aos 32, Ricardo Oliveira, aos 36 e Matena, aos 39 minutos do primeiro tempo; Ricardo Oliveira, aos 5 e 21 minutos do segundo tempo. Árbitro: Rodrigo Martins Cintra. Cartão amarelo: Elano ; Galego, Silas, João Paulo, André Heller. Cartão vermelho: Fabiano, Mantegna e André Luiz. Renda: R$ 114.750,00. Público: 11.679 pagantes. Local: Estádio da Vila Belmiro.