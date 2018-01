Santos dá show na estréia: 5 a 1 O Santos está mais forte do que nunca. Nesta quinta-feira, goleou a Portuguesa por 5 a 1, no Estádio da Vila Belmiro, e mostrou que mesmo com o pouco tempo de treino a habilidade de seus jogadores pode ser fundamental. Os destaques da goleada foram Deivid, que fez três gols, e Robinho, que marcou os outros dois. Whelliton descontou para a Portuguesa.