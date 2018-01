Santos dá vexame e Vasco vira: 3 a 2 O Santos deu vexame na Vila Belmiro e deixou escapar a chance de reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Vencia o fraco Vasco por 2 a 0, mas cedeu a virada: 3 a 2. O atual campeão nacional demonstrou futebol de time pequeno, criou poucas chances de gols e, merecidamente, deixou o campo derrotado. "Ô, ô, ô, queremos jogador", "time medíocre" e "não é mole não, perder do Vasco já é humilhação" foram os gritos entoados pela revoltada torcida presente ao estádio. Com a derrota, o Santos caiu para a quarta posição, com 24 pontos, e pode ser superado pelo Corinthians. Na ausência do artilheiro Deivid, do ídolo Robinho e dos esforçados atacantes Fabiano e Douglas, machucados, Gallo teve de apelar para Geilson e não se arrependeu: o garoto fez dois gols. Mas quem é Geilson? No site oficial do Santos, no item jogadores, constam 32 atletas no elenco. Lá há os nomes de Leonardo e Léo, que já deixaram o clube, e de Robinho, de malas prontas para o Real Madrid. Até o recém-contratado Diego, vindo do Internacional, aparece na relação. Mas falta o de Geilson, que ao ser anunciado como titular, nesta quarta-feira, surpreendeu muitos torcedores. Ele é um prata da casa. E que já deu alegria aos santistas. Antes de ser promovido das categorias de base, foi campeão da Copa FPF ano passado com o Santos B - este ano disputou a Copa São Paulo de Juniores. "Graças a Deus minha estréia como titular entre os profissionais foi com o pé direito. Isso é importante para ter boa carreira no futebol." Abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo e ampliou aos 7, da fase final. A noite santista, contudo, não seria perfeita. Ao contrário, terminaria em pesadelo. Por que? Renato Gaúcho também tem estrela. "Nada melhor que começar com belo resultado para dar moral ao elenco", disse o estreante, antes de o jogo começar. Dito e feito. Com gols de Anderson, Fernandinho e Alex Dias, fez o Vasco acabar com a série de 7 jogos sem vencer. Não deixou a zona de rebaixamento, mas mostrou garra e determinação pedida pelo técnico. Agora desafia o Corinthians. O Santos busca reabilitação contra o Cruzeiro.