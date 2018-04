Santos de luto pela morte de Tite O Santos Futebol Clube está de luto pela morte do ex-ponta-esquerda Tite, um dos grandes jogadores que passaram pela equipe nas décadas de 50 e 60, tendo na velocidade e no drible sua principal característica. Ele estava com 74 anos e lutava contra o câncer de pulmão e na madrugada desta quinta-feira não resistiu e faleceu. Seu corpo está sendo velado no Salão de Mármore da Vila Belmiro e será conduzido às 17 horas ao Memorial Necrópole Ecumênica, onde será cremado. Tite jogou dez anos pelo Santos e iniciou sua carreira no time antes da chegada de Pelé. Com 151 gols marcados, é o 10º maior artilheiro da história do clube, e disputou 475 partidas com a camisa santista. Participou da melhor fase, em que a equipe conquistou o bicampeonato mundial, da Libertadores e Brasileiro, além dos cinco títulos paulistas entre outros.