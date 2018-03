Santos decepciona e leva 2 a 0 do América-MEX na Libertadores

O Santos decepcionou na noite desta quinta-feira ao ser derrotado pela equipe do América-MEX por 2 a 0, em partida disputada no Estádio Azteca, a primeira entre os clubes pelas quartas-de-final da Copa Libertadores da América. Veja também: Bate-Pronto: Gordinho, Cabañas brilhou no jogo Resultados e calendários da Copa Libertadores Decisão do futuro de Denis sai nesta sexta-feira Goleiro falha e San Lorenzo só empata com LDU Com a derrota, o Santos terá de vencer o jogo de volta por três gols de diferença para conseguir se classificar. Se fizer 2 a 0, a partida irá para os pênaltis - o jogo acontecerá na Vila Belmiro, na próxima quinta, às 21h50. O América é a grande zebra da Copa Libertadores. Um dos últimos colocados do Campeonato Mexicano, o time conseguiu chegar às quartas-de-final depois de uma vitória histórica sobre o Flamengo no Maracanã. Já o Santos, depois de um início de temporada desastroso, conseguiu se recuperar com a chegada de jogadores estrangeiros, como o colombiano Molina, que deu uma nova dinâmica ao meio-campo. O time chegou ao duelo desta quinta como favorito. E por ser favorito, a ordem do técnico Emerson Leão antes do jogo era clara. O time tinha de atacar para definir a classificação já no México. E o Santos começou pressionando. Logo aos 2 minutos, o atacante Kléber Pereira teve uma boa oportunidade ao chutar da entrada da área. A bola, no entanto, parou nas mãos do goleiro Ochoa. Durante os primeiros quinze minutos, o Santos tomou as iniciativas e deu a impressão de que abriria o placar. No entanto, o América equilibrou o jogo e passou a assustar o gol do goleiro Fábio Costa com Cabañas - o paraguaio era o único que conseguia criar jogadas perigosas. O América aguardava um erro do Santos. E ele aconteceu aos 23 minutos. Em cobrança de escanteio, Kléber Pereira e Fabão se enroscaram na marcação e deixaram Cabañas livre. O jogador dominou a bola e bateu forte para balançar as redes de Fábio Costa. À beira do campo, Leão ficou irritado com o erro. Depois do gol, o Santos se desestruturou e não conseguiu mais criar um bom volume ofensivo. O colombiano Molina sumi América do México 2 Ochoa; Sánchez (Iñigo), Sebá e Rodriguez; Castro, Silva, Villa, Argüello (Armando Sanchez) e Rojas; Esqueda (Mosqueda) e Cabañas Técnico: Juan Antonio Luna Santos 0 Fábio Costa; Betão, Fabão , Marcelo e Kléber; Marcinho Guerreiro (Adriano), Rodrigo Souto, Molina (Rodrigo Tabata) e Wesley (Tripodi); Lima e Kléber Pereira Técnico: Emerson Leão Gols: Cabañas, aos 23 minutos do primeiro tempo, e aos 16 minutos do segundo tempo Árbitro: Hector Baldassi (ARG) Estádio: Azteca, na Cidade do México (MEX)u na marcação, o que matou toda a criatividade do time. Já o América continuou a explorar os erros santistas e quase ampliou por duas oportunidades, com Esqueda e Cabañas. GORDINHO E MATADOR No segundo tempo, Leão tentou dar um novo ânimo ao Santos com a entrada de Rodrigo Tabata no lugar de Molina. Mas o brasileiro esteve pior do que o colombiano e o time não conseguiu furar a defesa do América. E para complicar ainda mais, o time mexicano chegou ao segundo gol aos 16 minutos, com Cabañas. Mesmo fora de forma, o jogador aproveitou lançamento, ganhou na corrida com Fabão e bateu cruzado, na saída de Fábio Costa. Foi o oitavo gol dele na Libertadores. No final, a arbitragem ainda cometeu um erro crucial para o Santos ao anular um gol de Kléber Pereira. O atacante recebeu na entrada da área, tirou Ochoa da jogada e tocou para as redes. Ele não estava impedido, mas o argentino Hector Baldassi marcou.