Santos decide futuro de Odvan O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, decide nesta quarta-feira o que fazer com o zagueiro Odvan, que demorou uma semana para se apresentar. O mais provável é que o contrato do jogador, com vigência até 31 de dezembro, seja rescindido. O zagueiro esteve ontem em Santos, conversou novamente com os dirigentes, mas não treinou. A diretoria está analisando as razões que levaram o jogador a só se apresentar na segunda-feira, uma semana depois que os companheiros. As chances de permanência do jogador na Vila Belmiro são muito pequenas. O gerente de futebol Ilton José da Costa, desmentiu o interesse do Santos no volante Rincón. Ele admitiu, no entanto, a possibilidade contratação dos ex-palmeirenses Magrão e Juninho, que viriam num sistema de trocas. O Palmeiras estaria interessado no lateral esquerdo Rubens Cardoso. Os volantes Galeano e Claudecir - colocados em disponibilidade pelo técnico Vanderlei Luxemburgo - também foram oferecidos ao Santos.