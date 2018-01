Santos decide futuro no Clube dos 13 O presidente Marcelo Teixeira convocou a imprensa para entrevista às 15 horas desta quarta-feira, em que deve esclarecer a posição do Santos em relação ao Clube dos 13. Ele havia anunciado a intenção de deixar a entidade, encaminhando o problema ao Conselho Deliberativo. Nesta semana, Teixeira recebeu a visita de Mustafá Contursi, vice-presidente do Clube dos 13, e a situação foi discutida. Na reunião do Conselho ocorrida terça-feira à noite, Teixeira confirmou que o Santos pode mesmo deixar a entidade se continuar recebendo cotas menores que os outros times.