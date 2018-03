Santos decide vaga contra Universidad De cima de uma árvore próxima ao muro que divide a rua do CT Rei Pelé, um garoto vestido com a camisa do time se equilibrava para ver o treino do Santos, fechado por determinação do técnico Gallo. Em duas palavras, o santista deu a deixa para o que será a decisão desta quarta-feira, às 19h15, contra a Universidad de Chile, na Vila Belmiro, valendo vaga para a fase de quartas-de-final da Copa Libertadores: "Pedala, Robinho!" O Santos tem de fazer gols. O time perdeu por 2 a 1 no confronto de ida, em Santiago, e agora precisa ganhar por 1 a 0 para se classificar. Um novo 2 a 1 para os brasileiros leva a decisão aos pênaltis. Acima disso, com diferença de um gol, qualquer resultado favorece o clube chileno, assim como o empate. O apelo do torcedor na árvore foi endossado em coro pelos atletas do time e também pelo treinador santista. Se Robinho estiver inspirado na Vila, dificilmente o Santos perde o jogo e a vaga para o rival. E o craque brasileiro mostrou-se animado em decidir mais uma vez o resultado em favor do seu time. "Não me vejo como o craque da equipe. Aqui há bons jogadores. E só consigo fazer o que faço porque a bola chega redonda aos meus pés. Se puder ajudar o Santos a vencer e ficar com a vaga, melhor. Se tiver gol meu, melhor ainda. O que posso afirmar é que não passa sequer perto da minha cabeça ser eliminado nesta fase da Libertadores", disse o atleta, mais protegido que nunca por Deus. Robinho apareceu nesta terça-feira no treino usando uma medalha no pescoço maior que uma moeda de um real, em que estava escrito "Jesus", preso à uma corrente grossa de ouro. Fazia ver de longe. No pulso esquerdo, em trabalho de trança colorida, uma pulseira também com o nome de "Jesus". "Sou cristão e gosto de usar proteção", disse, sem referência ao jogo com os chilenos. O menino de ouro da Vila sabe bem também que um fracasso nesta quarta-feira poderá decretar seu fim de linha em Santos. Sua apresentação ao Real Madrid, de Vanderlei Luxemburgo, está diretamente condicionada ao término de sua participação na competição sul-americana. Se isso acontecer, Robinho deve seguir disputando o Campeonato Brasileiro até perto da reapresentação do elenco madrileno após as férias. Wágner Ribeiro, empresário do atleta, costuma dizer em segredo que seu cliente já tem tudo acertado com o clube espanhol, mesmo com as bravatas do presidente santista Marcelo Teixeira, que aposta na permanência do craque. Pessoas ligadas ao Arsenal estariam em Santos atrás do atacante. O técnico Gallo também aposta pesado em Robinho. Ele disse que o jogador, todos sabem, é acima da média tanto na parte técnica quanto física. "Eu aposto em Robinho. Tenho certeza que ele decidirá o jogo", comentou, antes de ressaltar a qualidade de seus outros jogadores. O atacante estava animado, mesmo após duas horas de trabalho debaixo de chuva. Fez brincadeiras com Deivid, ambos quase carecas, dizendo fazer parte do "Bonde dos Carecas", uma referência à tribo dos cabelos raspados. Mas bateu no peito para afirmar que o Santos ganha o jogo da Universidad do Chile. "O torcedor confia em mim e eu nele. Estou concentrado para vencer o duelo. É uma partida que todo atleta gosta de jogar."