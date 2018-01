Santos: decisão garante mudança no estatuto O desembargador Morato de Andrade, do Tribunal de Justiça, acolheu nesta quarta-feira recurso da diretoria do Santos e suspendeu os efeitos de liminar dada dia 9 pelo juiz da 4ª Vara Cível de Santos, Guilherme Ferreira da Cruz que impedia o Conselho Deliberativo de reformar os estatutos da agremiação. Cruz argumentou que pelo novo Código Civil, os estatutos de uma associação só podem ser reformados em assembléia geral e nunca por ato do conselho deliberativo. Ao cassar a liminar, Morato de Andrade disse que o seu cumprimento imediato acarretaria lesão grave e de difícil reparação ao Santos, interrompendo a reforma dos estatutos, que é complexa, em se tratando de entidade com mais de 10 mil associados. Acrescenta o desembargador que "não se deve travar pela vontade de um único sócio ( Fernando Barreto Bergamin - autor da ação na qual fora concedida a liminar) a vida interna da associação, que inclusive tem prazo curto para fazer a adaptação de seus estatutos aos ditamos do novo Código Civil". Assinala ainda que na hipótese de 0a liminar ser reativada, no julgamento final do curso, seria fácil fazer a reversão dos atos técnicos que vierem a ser praticados nesse tempo pelo conselho deliberativo do Santos.