Santos define lista dos 23 que vão ao Mundial de Clubes da Fifa

SANTOS - O Santos divulgou nesta segunda-feira a lista dos 23 jogadores escolhidos pelo técnico Muricy Ramalho para disputarem o Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, no Japão. As novidades são as presenças de Vinicius Saimon e Anderson Carvalho, dois jogadores revelados na base santista. Rodrigo Possembon, que vivia a expectativa de estar entre os inscritos, acabou cortado. Diogo foi confirmado como quinto homem do ataque.

Diante do desfalque de Adriano, que sofreu entorse no tornozelo e teve de ser submetido a uma cirurgia na última sexta-feira, o técnico Muricy Ramalho deixou em aberto uma briga no meio de campo, entre os volantes Rodrigo Possebon e Anderson Carvalho. O mais jovem, de apenas 21 anos, e que só tem seis jogos como profissional, foi quem ganhou a disputa.

A outra vaga aberta tendia a ficar com um lateral, mas Muricy acabou optando por confiar na versatilidade de Pará e Durval e levar apenas três jogadores para jogar pelas laterais: Pará, Danilo e Léo. Crystian e Eder Lima sobraram. Com isso, abriu-se mais um lugar na lista, ocupado pelo zagueiro Vinicius Simon, de 25 anos, mas que só tem 17 jogos com a camisa santista.

Confira os 23 nomes e os respectivos números na camisa dos jogadores:

Goleiros - Rafael (1), Aranha (12) e Vladimir (23).

Zagueiros - Durval (6), Edu Dracena (2), Bruno Aguiar (13), Bruno Rodrigo (14) e Vinicius Saimon (16).

Laterais - Danilo (4), Léo (3) e Pará (21).

Volantes - Arouca (5), Henrique (7) e Anderson Carvalho (15).

Meias - Elano (8), Paulo Henrique Ganso (10), Felipe Anderson (17) e Ibson (18).

Atacantes - Neymar (11), Borges (8), Alan Kardec (19), Diogo (22) e Rentería (20).