Santos define numeração e Léo fica com a camisa 3

O Santos divulgou nesta quinta-feira a numeração fixa da equipe para o restante da temporada, para as disputas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O principal destaque ficou por conta da camisa 3, que segue sob domínio do veterano lateral-esquerdo Léo.

Aos 38 anos, Léo havia renovado seu contrato com o Santos em dezembro. O vínculo ia até o fim do Campeonato Paulista e tudo levava a crer que seria o último torneio disputado por ele com a camisa do clube. O fato de ele estar entre os jogadores listados nesta quinta, no entanto, pode significar uma reviravolta neste caso.

A possível permanência de Léo seria uma surpresa não só pela idade do jogador, mas principalmente pela falta de espaço no elenco. Depois de conviver com problemas físicos no ano passado, ele foi pouco aproveitado em 2014. Mesmo quando o Santos jogou com o time reserva, como na ida contra o Mixto, pela Copa do Brasil, o lateral ficou no banco e entrou com poucos minutos para o fim.

O titular da lateral esquerda, Mena, ficou com a camisa 15. Aquele que apareceria como primeira opção no banco para o setor, Emerson Palmieri, é o 23. No total, são 44 jogadores listados, sendo que o último, de camisa 44, é o novo reforço santista para a temporada: o zagueiro Bruno Uvini.

Confira a numeração fixa do Santos para o resto da temporada:

1 - Aranha

2 - Edu Dracena

3 - Léo

4 - Cicinho

5 - Arouca

6 - Gustavo Henrique

7 - Gabriel

8 - Cícero

9 - Leandro Damião

10 - Geuvânio

11 - Thiago Ribeiro

12 - Vladimir

13 - B. Peres

14 - David Braz

15 - Mena

16 - Geovane

17 - Victor Andrade

18 - Giva

19 - Stéfano Yuri

20 - Lucas Lima

21 - Leandrinho

22 - Gabriel Gasparotto

23 - Emerson

25 - Lucas Otávio

26 - Simon

27 - Anderson Carvalho

28 - Neto

29 - Alison

30 - Diego Cardoso

31 - Rildo

32 - Paulo Ricardo

33 - Alan Santos

34 - João Paulo

35 - Daniel Guedes

36 - Jubal

37 - Zeca

39 - Jorge Eduardo

40 - Naílson

41 - Serginho

44 - Bruno Uvini