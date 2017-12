Santos: definições saem esta semana Sem mais tempo a perder, o Santos deve definir nesta semana se vai permanecer com Cabralzinho à frente da comissão técnica ou se pretende contratar um novo técnico para conduzir o time do Santos no próximo ano. É que as férias dos jogadores terminam no dia 1º e até lá, devem ser definidos os reforços, o local da pré-temporada, entre outras questões de interesse do clube. A contratação de Vanderlei Luxemburgo, ex-treinador do Corinthians, que era tida como certa na semana passada, dificilmente será concretizada, uma vez que a diretoria mostra-se dividida quanto ao retorno do técnico à Vila Belmiro. Enquanto o presidente Marcelo Teixeira é favorável, o vice-presidente, Norberto Moreira da Silva, não esconde de ninguém que é favorável à permanência de Cabralzinho, lembrando que o treinador é competente, fez um bom trabalho e elaborou um relatório de planejamento compatível com as exigências do clube. Independente da permanência ou não de Cabralzinho, outros nomes começam a ser comentados na Vila Belmiro como alternativa para o clube no ano que vem. Lula Pereira, Celso Roth e Lori Sandri são os principais. Paralelamente ao acerto com o novo treinador, a diretoria intensifica as negociações para a troca de jogadores. Interessado no lateral Rubens Cardoso, o Cruzeiro teria oferecido a troca pelo meia Paulo Isidoro e pelo lateral Rodrigo. A situação dos goleiros também começa a ser definida. Enquanto Carlos Germano, que atuou pela Portuguesa de Desportos na última temporada, já afirmou que retorna ao Centro de Treinamento Rei Pelé, no dia 2 de janeiro, o goleiro Fábio Costa, que passa férias na Bahia, sua terra natal, manifestou interesse em trocar de clube, em 2002. Ele estaria propenso a se transferir para o Cruzeiro que, no momento, tem como prioridade o acerto para manter Rubens Cardoso.