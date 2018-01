Santos deixa de receber R$ 7 milhões após tropeços no fim do ano

Os tropeços do Santos na reta final da temporada 2015 fazem a diretoria perder de receber R$ 7 milhões em premiação. A quantia é a soma de quanto o clube receberia caso mantivesse lugar no G-4 do Brasileiro (R$ 3 milhões), mais o título da Copa do Brasil, que renderia R$ 4 milhões. Na mesma o semana o clube ficou sem chances em ambas.

Sem a quantia, a diretoria deve apostar novamente em jogadores em fim de contrato para trazer como reforços para 2016. O desafio do clube passa a ser também manter titulares como os meias Lucas Lima e Marquinhos Gabriel. O primeiro, tem propostas do futebol europeu e o outro, está no fim do contrato de empréstimo e deve retornar ao Al Nassr, da Arábia Saudita. Jogadores como o atacante Nilson e o zagueiro Werley devem sair sem ter os empréstimos renovados.

Mesmo com a derrota para o Palmeiras nos pênaltis, na última quarta-feira, a equipe recebe R$ 5,5 milhões em premiação acumulada pela Copa do Brasil por ter participado da competição desde a primeira fase, quando enfrentou o Londrina. Já sem chances de G-4, o time vai encerrar a temporada no domingo, contra o Atlético-PR, na Vila Belmiro.