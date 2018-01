Santos derrota Flamengo no Maracanã: 2 a 0 O Santos acabou com a invencibilidade do Flamengo de Nelsinho Baptista: ganhou por 2 a 0, neste sábado à noite, no Maracanã, passando do 12º para o quarto lugar. Os gols foram de Léo e Elano, com o terceiro amarelo e desfalca o time diante do Fortaleza, no outro domingo, na Vila Belmiro. O próximo jogo do time será na quarta-feira à noite, contra o Nacional, do Uruguai, em Montevidéu, pela Copa Libertadores da América. Leão armou o time com mais pegada na entrada da área, com três marcadores ? Paulo Almeida, Alexandre e Elano ?, alternou as descidas dos laterais Reginaldo Araújo e Léo e deu mais liberdade para Diego ir à frente, encostando em Robinho e Ricardo Oliveira. Com a saída de Nenê para o retorno de Reginaldo Araújo à lateral-direita, o técnico pôde deixar Robinho pela esquerda ? onde ele gosta de jogar. Com o esquema armado por Leão, desde cedo deu para perceber que Athirson e Felipe não teriam vida fácil. Do outro lado, Diego manobrava à vontade, desfilando sua categoria de craque raro. Aos 6 minutos, o meia se aproximou da área e tentou o gol, mas o chute saiu fraco. Aos 12, Diego ficou e Elano avançou, passando a bola para Ricardo Oliveira chutar, mas sem direção. Um minuto mais tarde, Elano perdeu uma grande chance para colocar o Santos em vantagem: recebeu um passe de André Luis, matou no peito, driblou Júlio César, mas como demorou para concluir permitiu que o goleiro se recuperasse e evitasse o gol. Com dez minutos o Flamengo já estava dominado e o Santos se aproximava da marcação do gol. Aos 13 minutos, Léo tabelou com Diego, entrou por trás da zaga e, livre, caprichou no chute de esquerda, fazendo 1 a 0. Era o que o time de Leão queria, para se resguardar atrás e explorar os contra-ataques. Sem espaços para trabalhar a bola no meio e com pouco poder de penetração, o Flamengo ficou atrás. Voltou para a etapa final com o atacante Andrezinho no lugar do volante de contenção André Gomes, para fazer companhia para os apagados Fernando Baiano e Jean. O time melhorou e até merecia o empate quando, aos 17 minutos, Ricardo Oliveira disputou uma bola pelo alto e, na seqüência, caído, passou para Elano marcar o segundo gol da vitória santista. O Flamengo liberou Athirson e continuou acreditando. Teve duas boas oportunidades, aos 19 e 20 minutos, com Athirson e Fernando Baiano e aos 24 a arbitragem errou ao não dar o gol no lance em que Léo tirou a bola além da linha. O time carioca pressionou até o fim, mas o Santos suportou porque Leão substituiu bem Alexandre e Elano, cansados, por Daniel e Fabiano. Ficha Técnica Flamengo: Júlio César; Luciano Baiano, André Bahia, Fernando e Athirson; Fabinho, André Gomes(Andrezinho), Felipe e Fernando Diniz; Fernando Baiano (Cássio) e Jean. Técnico: Nelsinho Baptista Santos: Fábio Costa; Reginaldo, Alex, André Luís (Rubens Cardoso) e Léo; Paulo Almeida, Alexandre (Daniel), Diego, Elano (Fabiano); Robinho e Ricardo Oliveira. Técnico: Leão Gols: Léo, 18 min do 1º tempo, Elano, 17 min do 2º tempo Árbitro: Alício Pena Júnior (MG Cartões amarelos: Reginaldo, Elano (3º), Alexandre, Fabinho e Felipe (3º) Renda: R$ 383.851,00 Público: 45.937 pagantes Local: Maracanã classificação