Santos derrota Inter de virada: 2 a 1 O Santos conseguiu uma vitória importante ao vencer por 2 a 1 o Internacional de Porto Alegre, neste domingo, na Vila Belmiro. Mas o time santista foi beneficiado também com a derrota do Cruzeiro, encostando mais nos líderes do Brasileiro. Agora, os ?Meninos da Vila? somam 18 pontos e ocupam a terceira colocação no Campeonato Brasileiro. A partir desta segunda-feira, o time começa a se preparar para o jogo de quarta-feira, também na Vila Belmiro, contra o Cruz Azul, que vale uma vaga para a semifinal da Copa Libertadores da América. Muricy Ramalho montou seu time para segurar os santistas, optando pelo esquema 3-5-2. E conseguiu não só isso no primeiro tempo, em que o Internacional teve o domínio da partida, mas também a recompensa aos 44 minutos numa jogada pela esquerda do ataque gaúcho. Daniel Carvalho cruzou para trás, após se livrar com categoria de Paulo Almeida, para a rápida chegada de Edu Silva, que deu um toque para enganar o goleiro Júlio Sérgio e marcar o primeiro gol da partida. "O Inter está jogando muito bem e foi recompensado no finalzinho do primeiro tempo", comentou Edu Silva. A forte marcação e o domínio do meio-de-campo pelo Internacional fez com que o Santos ficasse irreconhecível dentro de campo. Houve abuso das jogadas individuais, quase todas inconseqüentes, e nos passes. Tanto que Clemer não teve trabalho na primeira etapa. Mas o jogo iria mudar no segundo tempo e Muricy Ramalho advertiu no intervalo. "Precisamos continuar marcando bem, pois o Santos vai pressionar muito". Muricy estava certo. Leão acertou seu time, que voltou ofensivo, buscando constantemente o gol. Diego assumiu o comando da equipe, voltando a fazer o trabalho de coordenação com sua habitual eficiência. "O Inter veio mais ofensivo no segundo tempo e isso facilitou nosso trabalho", comentou Diego. Faltava, porém, um jogador de referência na área e o treinador santista fez duas alterações já aos 11 minutos. Trocou Nenê e Reginaldo Araújo por Fabiano e Wellington, quando todos esperavam a entrada do centroavante William. Mas as coisas deram certo para Leão. Logo no minuto seguinte, Diego cobrou escanteio pela esquerda e Fabiano, em sua primeira jogada, ganhou de Clemer e empatou, com um gol de cabeça. "Houve um choque muito forte com o zagueiro, levei uma cabeçada e só ouvi a torcida gritando". Foi aí que ele se levantou e foi comemorar. Os santistas continuaram no domínio da partida e o Inter ia ocasionalmente ao ataque. Uma dessas oportunidades aconteceu aos 22 minutos, quando Nilmar se livrou de Alex pela direita e chutou cruzado, por cobertura. A bola passou muito perto do segundo poste, com Júlio Sérgio já batido. A resposta santista veio em seguida: Diego pegou a bola no meio de campo e, ao se aproximar da área, tocou para Wellington, que cruzou rasteiro. Douglas foi puxado pela camisa e não alcançou a bola. O juiz não marcou pênalti. Aos 25, Leão tirou Douglas e colocou William. Mais uma vez acertou: aos 34 Robinho tomou a bola na entrada da área, correu em direção ao gol livrando-se da marcação e cruzou para Renato que, calmamente serviu William que chutou por baixo de Clemer, colocando o Santos em vantagem. "Fui feliz, mas o importante é que vencemos e todos se ajudaram em campo". Ficha Técnica Santos - Júlio Sérgio; Reginaldo Araújo (Wellington), Pereira, Alex e Léo; Paulo Almeida, Renato, Nenê (Fabiano) e Diego; Robinho e Douglas (William). Técnico - Emerson Leão. Internacional - Clemer; Sangaletti, Vinícius e Fernando Cardozo; Gavilán, Geninho (Clayton), Claiton (Júnior), Cleiton Xavier e Edu Silva (Diego); Daniel Carvalho e Nilmar. Técnico - Muricy Ramalho. Gols - Edu Silva, aos 44 do 1º tempo, Fabiano, aos 12 e William, aos 35. Árbitro - Lourival Dias Lima Filho (Bahia) Cartão amarelo - Reginaldo Araújo, Paulo Almeida, Renato, Edu Silva, Daniel Carvalho, Robinho e Fabiano Público - 8.086 pagantes Renda - R$ 75.070,00,00 Local - Vila Belmiro