Santos derrota Internacional por 3 a 0 O Santos não teve dificuldades para golear o Internacional, neste domingo, na Vila Belmiro, por 3 a 0. O trio formado por Robinho, Diego e Deivid, fez uma bela partida, principalmente no segundo tempo. Com o resultado, o Santos soma 13 pontos no Campeonato Brasileiro. Foi a segunda vitória consecutiva do time de Vanderlei Luxemburgo. O time santista entrou com uma novidade. O meia Diego, de 21 anos, foi o capitão. Trata-se de um revezamento da posição feito por Luxemburgo para dar maior responsabilidade aos garotos da Vila. O primeiro gol foi de Robinho, que finalizou de cabeça após escanteio cobrado por Diego, logo aos 12 minutos. O atacante aproveitou a desatenção da defesa gaúcha. O Internacional não encontrava seu jogo. Além de atuar com a zaga reserva, o ataque apresentou duas estréias: Dauri, do 15 de Novembro de Campo Bom, e Roberto Soares. Depois do gol, o time santista cedeu espaço, mas não levou sufoco, já que o time de Luxeburgo saía com velocidade nos contra-ataques. Léo, pela esquerda, e Deivid, lançado na ponta direita, foram muito utilizados durante o primeiro tempo. O goleiro Mauro não teve muito trabalho. Exceto num chute de longa distância de Alex, aos 13, e numa troca de bolas entre Alex e Roberto Soares, aos 27, que resultou num chute do primeira. Mauro fez duas boas defesas. No segundo tempo, o jogo melhorou bastante, principalmente porque Luxemburgo acertou o ataque do seu time. Robinho, Deivid e Diego começaram a mostrar entrosamento. Tocavam rápido, de primeira, e chegavam com perigo. O Santos criou muitas oportunidades, mas só conseguiu marcar o segundo gol aos 35 minutos. Diego recebeu pela esquerda e concluiu. Clemer foi enganado pela batida da bola no gramado e espalmou para a frente. Basílio, que havia entrado no lugar de Deivid, completou para as redes. No final, André Luís, sem marcação, fez o terceiro, de cabeça, após cruzamento de Preto Casagrande.