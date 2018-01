Santos derrota o Palmeiras por 2 a 1 Com grande atuação do goleiro Saulo, que defendeu até um pênalti, o Santos venceu o clássico com o Palmeiras por 2 a 1, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. O resultado deixa o time santista na quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, e alivia a pressão sobre o técnico Gallo. Enquanto isso, os palmeirenses seguem com 42 e ficam mais longe dos líderes. O Santos começou pressionando, mas faltou qualidade na armação das jogadas, pois Ricardinho sofreu marcação individual de Correa. Com isso, a responsabilidade da criação ficou com Bóvio e Zé Elias. O que ajudou no domínio santista foi a ótima movimentação de Frontini à frente da área palmeirense. No início, o Palmeiras, acuado, jogou nos contra-ataques. Marcinho e Diego Souza, sumidos, deixaram Juninho sozinho na briga do meio-de-campo. Gioino praticamente não tocou na bola. A pressão santista foi forte. Zé Elias acertou o travessão e a trave esquerda de Sergio com o mesmo chute. Na seqüência da jogada, o goleiro do Palmeiras falhou e cometeu pênalti em Geílson, não marcado pelo árbitro Sálvio Spínola. O gol do Santos não demorou. Kleber fez boa jogada pela esquerda, Zé Elias cruzou e Frontini fez de cabeça: 1 a 0. Em desvantagem, o Palmeiras foi ao ataque. O empate quase veio com o lateral André Cunha, que perdeu grande chance diante de Saulo. Mas a melhor chance palmeirense foi aos 40 minutos. Juninho invadiu a área e foi derrubado por Ricardinho. Pênalti, que Marcinho cobrou forte mas Saulo fez grande defesa. O Palmeiras voltou todo no ataque para o segundo tempo, mas parou na ótima atuação de Saulo, que fez duas grandes defesas e ainda teve a ajuda da trave. A melhor atuação do time palmeirense foi premiada aos 30 minutos. Pedrinho, no lugar de Juninho, cruzou e Marcinho empatou. Mas nem deu para os palmeirenses comemorarem. Dois minutos depois, Paulo Cesar cruzou, Sergio e André Cunha falharam, para a conclusão rápida de Basílio, que tinha substituído Frontini: 2 a 1. No desespero, o Palmeiras buscou o empate, mas Saulo ainda defendeu a última tentativa de Warley.