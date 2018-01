Santos derrota o São Caetano no ABC O Santos, um dos favoritos ao título brasileiro, voltou a vencer depois de incômodo período de jejum. E não foi um resultado qualquer. A equipe jogou bem, não deu oportunidade ao São Caetano e, mesmo atuando fora de casa, no Anacleto Campanella, fez 3 a 1, neste domingo. Com um detalhe importante: Giovanni, ídolo do clube nos anos 90, teve bom desempenho e marcou belo gol, seu primeiro no retorno à equipe paulista. ?É sempre bom marcar gol para quem joga no ataque, como eu?, festejou o meia. ?Ainda falta um pouco para que eu chegue à minha melhor condição, mas já estou me sentindo bem.? Gallo deixou o campo aliviado, elogiando Giovanni e a dedicação dos jogadores. Uma derrota complicaria bastante sua situação no comando santista. A diretoria tem interesse na volta de Emerson Leão, mas, se Gallo for capaz de manter o Santos entre os primeiros, dificilmente deixará o cargo. ?O trabalho durante a semana deu resultado?, comemorou o treinador. O ambiente na Vila Belmiro andava pesado. O time tropeçou nos últimos três jogos e, da primeira colocação, caiu para o sétimo lugar no Brasileiro. Na Libertadores, foi eliminado de forma surpreendente pelo Atlético-PR, com duas derrotas. E a proposta do Real Madrid por Robinho agitou ainda mais o clube. O triunfo sobre o São Caetano deve amenizar os problemas. Principalmente por ter sido incontestável. A equipe, que soma agora 17 pontos em 9 partidas, soube superar os desfalques de Léo e Robinho, na seleção brasileira, além de Zé Elias e Fabinho, contundidos, e mostrou competência. Três foram os destaques: Deivid, Ricardinho e Giovanni. Deivid brilhou ao abrir o placar e dar bom passe para Giovanni fazer o terceiro. Os torcedores do Santos, que eram maioria no ABC ? o público foi de 3.823 pagantes ? gritaram ?Fica, Deivid?, durante o confronto, e esqueceram Robinho, que já anunciou o desejo de se transferir para o Real Madrid. O contrato do atacante termina na quinta-feira e seu destino pode ser a Europa. ?Mas espero que o jogo de hoje (26) não tenha sido o último, quero ficar.? Uma definição deverá ocorrer nesta segunda-feira. Os meio-campistas esbanjaram criatividade e desarrumaram a defesa adversária. O primeiro gol saiu logo aos 25 segundos, com Deivid, após ótimo lançamento de Paulo César. O lateral-direito, recuperado de contusão, iniciou o jogo, mas voltou a sentir dores e teve de deixar o campo ainda no primeiro tempo. Os santistas relaxaram um pouco depois do gol e permitiram a reação ao São Caetano. O time do ABC pressionou e chegou ao empate com Alessandro. Uma cobrança de pênalti de Ricardinho, pouco antes do intervalo, pôs os visitante novamente em vantagem. O Azulão, ainda longe de ser aquele time perigoso dos últimos anos, saiu em busca da igualdade, porém sem grande eficiência. O Santos, perigoso nos contra-ataques, assegurou os 3 pontos com golaço de Giovanni. Devid fez boa jogada e tocou para o meia, que deixou o zagueiro Douglas para trás e finalizou com categoria na saída de Sílvio Luiz. O próximo desafio será contra o Goiás, domingo, em Goiânia.