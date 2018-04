Santos derrota Paulista e alcança semifinal da Copa São Paulo

O Santos conquistou a classificação para a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira, ao derrotar o Paulista por 3 a 1, no Estádio Bruno Lazzarini, na cidade de Leme. O time santista enfrentará na próxima fase o vencedor do confronto entre Palmeiras e Portuguesa, que entram em campo ainda nesta quarta.

O destaque da vitória do Santos foi o meia Alan Patrick, que teve passagem pela equipe principal sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. O jogador marcou dois gols, um deles ainda no primeiro tempo. Aos 37 minutos, ele recebeu cruzamento na área e bateu cruzado, abrindo o placar.

O Paulista respondeu na sequência e quase igualou o marcador aos 43. O zagueiro Maurício cobrou falta com força e carimbou o travessão. O gol do empate só veio no início da segunda etapa. O mesmo Maurício cobrou mais uma falta, dessa vez com chute colocado, e deixou tudo igual aos 10.

O zagueiro, porém, contribuiu com o segundo gol dos Santos, seis minutos depois. Ele fez falta em Dimba e foi expulso de campo. Na cobrança, Alan Patrick bateu rasteiro e deixou os santistas na frente novamente.

Após levar o segundo gol, o Paulista tentou pressionar, inclusive com nova bola no travessão, mas acabou vendo o adversário fechar o placar nos acréscimos. O atacante Nicão aproveitou o contra-ataque e garantiu a vitória do Santos aos 46 minutos.