Santos derrota Paulista por 3 a 2 Se o empate com o Santo André por 2 a 2 na primeira rodada deixou alguns santistas desconfiados de que o time poderia não render no Campeonato Paulista o mesmo futebol que o levou ao título brasileiro de 2002, o receio já passou. Afinal, a vitória por 3 a 2 sobre o Paulista, na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro, agradou a torcida do Santos, apesar do adversário ter encostado no final (os donos da casa venciam por 3 a 0). E o destaque foi o novo reforço da equipe: o atacante Ricardo Oliveira, que marcou dois gols. A equipe de Emerson Leão, agora com quatro pontos e na vice-liderança do grupo 2 do Campeonato Paulista, vai enfrentar o Juventus na terceira rodada. O jogo está marcado para às 16 horas de domingo, na Rua Javari. Já o time de Jundiaí recebe o Santo André, também no domingo, às 17 horas. Leão deixou claro que não vai promover nenhuma surpresa no estilo de jogo de seu time. Os três pontos foram conquistados graças ao bom toque de bola do meio-de-campo e à velocidade do ataque santista. Ricardo Oliveira mostrou que o entrosamento com Diego e Robinho já é bom. Tudo indica que a torcida não vai ter tempo mesmo para lamentar a saída de Alberto, um dos destaques do campeonato nacional. O zagueiro Alex, que também teve boa performance no Brasileiro, marcou de cabeça o terceiro gol santista nesta quinta-feira. O ponto negativo, destacado pelos próprios jogadores do Santos, foi o preparo físico, ainda abaixo do ideal. "É início de temporada e precisamos trabalhar bastante ainda esse ponto", afirmou o atacante Robinho. Essa foi a explicação para o susto no final. A equipe vencia por 3 a 0 até os 27 minutos do segundo tempo, mas acomodou-se. Com um gol de cabeça de Ânderson aos 27 e de Vágner Mancini, cobrando pênalti aos 43, a equipe de Edson Valandro fez os torcedores santistas ficarem apreensivos e rezarem pelo fim do jogo. "O importante é que enquanto nosso ritmo estava normal, dominamos a partida", afirmou o meia Diego. Ficha técnica: Santos ? Fábio Costa; Elano, Preto, Alex, Léo e Paulo Almeida; Renato, Adiel (Douglas) e Diego; Robinho e Ricardo Oliveira (Wellington). Técnico ? Emerson Leão. Paulista ? Buzzeto; Luís Paulo, Anderson, Thiago e Juninho (Guim); Alemão, Vágner Mancini, Fábio Gomes e Júnior Ferreira (Cairo); Camanducaia e João Paulo (Edu). Técnico ? Edson Valandro. Gols ? Ricardo Oliveira, aos 17 minutos do primeiro tempo; Ricardo Oliveira, aos 6, Alex, aos 25, Anderson, aos 27, e Vágner Mancini (pênalti), aos 43 da segunda etapa. Árbitro ? Anselmo da Costa. Cartão amarelo ? Vagner Mancini. Renda e público - Não divulgados. Local ? Vila Belmiro.