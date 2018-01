Santos derrota Ponte de virada: 2 a 1 O Santos levou um susto, chegou a estar perdendo, mas reagiu e derrotou a Ponte Preta por 2 a 1, neste domingo à tarde, em Campinas, embora não tenha repetida a boa atuação da estréia, quando goleou a Portuguesa por 5 a 1, na Vila Belmiro. Foi a segunda vitória do campeão brasileiro de 2004, com gols de Robinho e Elano. O time continua concentrado em Atibaia e volta a jogar quarta-feira à noite, contra o Mogi Mirim, em Mogi. As ausência de Léo (Zé Elias foi o lateral-esquerdo) e Basílio (Fábio Baiano entrou no meio-de-campo, formando o quadrado com Fabinho, Elano e Ricardinho) fizeram pouca diferença. Apesar de ter mudado o esquema do 4-3-3 da estréia, para 4-4-2, o técnico Oswaldo de Oliveira manteve Robinho mais recuado, com a clara intenção de puxar a marcação da zaga adversária, abrindo espaços para Deivid e para os meias que chegavam para finalizar a todo momento. Faltou apenas o time ocupar mais o lado esquerdo do ataque, já que Zé Elias pouco apareceu no ataque. A Ponte Preta, mesmo jogando em casa e precisando da vitória porque perdeu do São Caetano na primeira rodada, no ABC, armou o time com três volantes - Romeu, Ângelo e Rafael Rodrigues -, na tentativa de neutralizar o setor de criação dos santistas, mas não abdicou do futebol ofensivo. O que se viu no primeiro tempo foi um futebol de bom padrão técnico, com grande número de oportunidades de gols de parte a parte. E foi o Santos quem esteve sempre mais perto da abertura do marcador, em razão da categoria diferenciada de pelo menos três de seus jogadores - Robinho, Elano e Ricardinho. "Estamos jogando bem e o gol só não saiu porque temos que caprichar mais nas finalizações e no último passe", analisou Robinho quando ia para os vestiários no final do primeiro tempo. Mas foi a Ponte Preta que saiu na frente. Aos 2 minutos do segundo tempo, Domingos deslocou Rafael Rodrigues com o cotovelo dentro da área e o juiz Cléber Wellington Abade marcou pênalti, convertido por Harison. Porém, a vantagem da equipe campineira durou apenas cinco minutos. Aos 7, o goleiro da Ponte, Lauro, pegou uma bola recuada da intermediária por um companheiro e Abade marcou falta. A bola foi colocada dentro da pequena área e, na cobrança, Robinho fez o gol de empate. Animado com a igualdade no marcador, o Santos passou a pressionar ainda mais. Depois de desperdiçar uma boa chance, aos 14 minutos, quando entrou livre e chutou na rede pelo lado de fora, Elano virou o marcador, aos 16, num contra-ataque puxado por Deivid, pelo lado direito. A bola foi cruzada, passou por Robinho e encontrou Elano, na esquerda, que só teve o trabalho de concluir para as redes. Depois do segundo gol, o Santos passou a tocar a bola e relaxou um pouco na marcação, permitindo que a bola chegasse várias vezes com perigo em sua área. Nos minutos finais, o time cansou e a Ponte pressionou bastante mas faltou qualidade ao seu ataque para chegar ao empate.