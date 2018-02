Santos descarta Amaral e Antônio Carlos O Santos trabalhou em silêncio e anunciou nesta segunda-feira a contratação de quatro reforços. O principal deles é o goleiro Nelson Tapia, titular da seleção chilena e que estava entre os nomes comentados na Vila Belmiro. Ele já fez os exames médicos no CT Rei Pelé, ao lado das outras novidades, todas surpreendentes: o volante Ricardo Bovio, do lateral-direito Flávio e do meia-atacante Marcinho. Por outro lado, a diretoria do clube descartou de vez a possibilidade de contratar o volante Amaral e o zagueiro Antônio Carlos. Nelson Tapia chega no momento em que o técnico Vanderlei Luxemburgo mostrava descontentamento com o desempenho dos goleiros Júlio Sérgio e Mauro, seus dois principais jogadores da posição. Mas sua estréia ainda não está definida, pois depende da regularização da documentação. O goleiro chileno deverá jogar pelo Santos até o final do ano, depois de ter conseguido um acordo com seu clube, o Cobreloa, que pretendia uma indenização para liberá-lo de seu contrato, que vence em junho do ano que vem. Outros reforços - Tapia chega para ser titular do Santos. Já os demais contratados nesta segunda-feira são nomes para compor o grupo de Luxemburgo. O volante Ricardo Bovio e o lateral-direito Flávio estavam no Chernomorets, da Rússia, mas foram revelados no futebol carioca. O primeiro jogou no Vasco e o segundo, no Fluminense. Já o meia-atacante Marcinho veio do CRB-AL. Os três fizeram os exames médicos nesta segunda-feira e passarão por mais testes na terça, quando haverá a apresentação oficial. Com a chegada dos quatro jogadores, o Santos pode estar fechando o ciclo de contratações para o Campeonato Brasileiro. Afinal, a diretoria descartou de vez a contratação do zagueiro Antônio Carlos, que havia pedido salários de R$ 200 mil mensais, e do volante Amaral, fora dos planos de Luxemburgo.