Santos descarta contratação de Gamarra O zagueiro Gamarra foi oferecido ao Santos, mas o presidente Marcelo Teixeira descartou a contratação do atleta que está na Inter de Milão. A idade do jogador e os valores envolvidos na transação fizeram o dirigente responder rapidamente ao procurador Gilmar Veloz, recusando a oferta. Há informações de que Gamarra quer voltar ao futebol brasileiro e, com a recusa dos santistas, estaria sendo negociado com o Cruzeiro.