Santos descarta corintianos e Viola O vice-presidente do Santos, Norberto Moreira da Silva, descartou a possibilidade de o clube contratar alguns dos nove jogadores dispensados pelo Corinthians como reforços para o Campeonato Brasileiro. "Sem dúvida nenhuma são jogadores de valor que, com certeza, seriam muito bem aproveitados na Vila Belmiro", disse, lembrando, entretanto, que em razão das dificuldades financeiras do Santos e também pelos altos salários que os ex-atletas corintianos vinham recebendo, não existe qualquer possibilidade de serem contratados. Maurício, Índio, João Carlos, Fábio Luciano, Ávalos, Marcos Senna, Gallo, Pereira e Fernando Baiano foram dispensados na segunda-feira pelo time do Parque São Jorge. Norberto também descartou a intenção do time trazer de volta o ex-atacante Viola. "É outro jogador caro, que está pedindo US$ 100 mil de salário mensal, proposta que se encontra muito longe das possibilidades financeiras do Santos na atualidade", disse.