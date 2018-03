Santos descarta desmanche do time O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, garantiu hoje que manterá todos jogadores do atual elenco de profissionais. O fato de não ter mais o compromisso de disputar a Libertadores de América não implicará em desmanche. "A torcida pode ficar tranquila, eu asseguro que todos permanecerão na equipe". O técnico Emerson Leão é outro que deve permanecer em Vila Belmiro. Leão teve seu nome vinculado ao São Paulo em diversas oportunidades, enquanto o Santos disputava a Libertadores. Sair em meio à importante competição não era um bom negócio. Até o clube do Morumbi confirmar Rojas no cargo. Só persiste a dúvida se essa efetivação resiste a uma nova investida dos dirigentes são-paulinos sobre o treinador santista, agora que a Libertadores faz parte do passado. "Eu acredito na palavra do homem", prosseguiu Marcelo Teixeira. "O Leão tem uma forte identidade comigo". Leão, é bom lembrar, tem contrato com o Santos até 31 de dezembro e já antecipou que deixará o clube apenas nessa data. Se não bastassem os argumentos, há um que parece definitivo. A multa contratual com a sua saída é alta. "Acho que nenhum clube no Brasil tem condições de pagá-la", emendou Marcelo Teixeira. Os principais jogadores do Santos têm contrato até o final do ano. A exceção é o meio-campista Renato. Seu vínculo se encerra dia 11 próximo e informações de que o Parma, da Itália, estaria disposto a pagar US$ 6 milhões pelo jogador ganharam força nos últimos dias. "Eu perguntei para o Renato se isso é verdade e ele disse que não, que não sabia de nada", prosseguiu Marcelo Teixeira. O dirigente contou que Renato está negociando com o Santos a renovação de contrato. Barcelona - Sobre a anunciada venda de Diego para o futebol europeu, Marcelo Teixeira garante que isso não existe. Com Robinho, entretanto, a história é diferente. "De fato, recebemos uma proposta do Barcelona", contou. "Mas não vale a pena. Farei força para que todos continuem no Santos". O presidente do clube lembrou que uma de suas promessas de campanha era formar times fortes para disputar títulos, o que justifica seu empenho em manter as estrelas. Mas sabe-se que algumas peças do atual elenco do Santos não funcionaram como deveriam, ou falharam nos momentos mais importantes. O lateral-direito Reginaldo Araújo não se firmou na posição. Se alternou no time titular e no banco de reservas. Suas atuações serviram para aumentar a saudade que a torcida tem de Maurinho (lateral da temporada passada que se transferiu para o Cruzeiro). E Fábio Costa? Considerado um grande goleiro, agarrou três pênaltis contra o Nacional, mas que, infelizmente, decepciona em momentos decisivos. Foi assim em Medellin, contra o Independiente, e nas partidas contra o Boca, nas duas. Falhou em Buenos Aires, no primeiro gol ao cair atrasado, e no Morumbi. Ou aquela saída afoita no segundo gol do Boca foi normal? E o pênalti cometido? Sorte do atacante argentino que continuou com as duas pernas inteiras depois da violenta entrada do goleiro. Candidatura - Ao contrário do que todos já davam como certo, Marcelo Teixeira deverá continuar no clube após dezembro. "Contratei o escritório de advocacia do (ex-presidente do São Paulo) Carlos Miguel Aidar para reformular os nossos estatutos. Não significa que eu vou continuar. Sou pela renovação", diz. Mas já há um movimento de conselheiros da situação exigindo a sua permanência. O que deve acontecer. "A CBF queria convocar sete jogadores nossos para a Copa Ouro. Cedemos quatro. O Santos vai continuar com esses atletas e buscar novas conquistas. O torcedor pode acreditar", assegura Teixeira.