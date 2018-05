Santos desconfia que hacker tirou Robinho da galeria de ídolos

O Santos divulgou uma nota oficial para negar que tenha retirado o nome de Robinho da galeria de ídolos do site oficial do clube. Na noite desta quinta-feira, horas depois de o atacante ser anunciado como reforço do Atlético Mineiro, Robinho desapareceu do site e reapareceu minutos depois.

O clube desconfia da ação de um hacker, pois diversos torcedores demonstraram insatisfação com a ida do jogador para Minas Gerais. O Santos tentou contratar Robinho, mas não chegou a um acordo financeiro.

"O Santos Futebol Clube, reconhecido como time que mais prestigia e relembra seus ídolos eternos, informa que jamais tiraria o atacante Robinho de sua galeria por qualquer motivo. Ainda mais no mesmo dia que reforçou sua posição de ídolo, quando anunciou a desistência da sua contratação, por outros motivos, já citados no comunicado. O clube já está averiguando as possíveis causas deste ocorrido para tomar as devidas providências", afirma a íntegra da nota oficial.

Essa não foi a única reação negativa diante da recusa do ídolo em voltar à Vila Belmiro. Duas imagens do atacante, ilustradas no muro do CT Rei Pelé, em Santos, foram pichadas na madrugada desta sexta-feira. O rosto do jogador foi coberto com tinta. Além disso, uma faixa com a palavra "Mercenário" foi estendida no local onde Robinho pratica futevôlei, na cidade litorânea.