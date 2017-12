Santos desconhece liminar da Portuguesa O vice-presidente do Santos, Norberto Moreira da Silva disse hoje que desconhecia qualquer liminar no sentido de depósito judicial da importância a receber pelo Santos na transação de Ricardo Oliveira com o Valência. "O Santos já recebeu o dinheiro da indenização prevista para a rescisão do contrato do jogador, nada tendo a ver a questão dos direitos federativos". Os dirigentes santistas não revelam o valor recebido, mas é de aproximadamente R$ 1,5 milhão, que corresponde aos cinco meses de contrato com o clube, que não serão cumpridos.