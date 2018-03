Santos desconhece problema do Bolívar Os dirigentes do Santos não tomaram conhecimento do problema que envolve o Bolívar, adversário desta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela Copa Libertadores da América. Por causa de dívidas salariais, os jogadores do time boliviano decidiram não viajar ao Brasil na manhã desta terça-feira. Alheio aos problemas dos outros, o técnico Gallo pode decidir por três jogadores de marcação no meio-campo: Fabinho, Zé Elias e Ricardo Bóvio, este último mais à frente e ajudando Ricardinho na armação de jogadas. Com nove pontos, o Santos lidera o grupo 2 da Libertadores e precisa apenas de um empate para garantir vaga nas oitavas-de-final da competição sul-americana.